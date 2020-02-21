Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2020»

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На международном песенном конкурсе «Евровидение», который в 2020 году пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину представит группа Go-A. В финале национального отбора, который состоялся вечером в субботу, 22 февраля, этот коллектив стал победителем, получив по 6 баллов как от судей, так и от телезрителей.
«Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A», — объявил ведущий национального отбора Сергей Притула. В финале за звание победителя также вели борьбу Jerry Hail, KRUTЬ, David Axelrod, Khayat и Tvorchi.
Ранее глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, что артистов, допущенных к участию в национальном отборе, в этом году на предмет выступлений в России не проверяли. В то же время НОТУ были внесены изменения в правила. В частности, Украину не имеют права представлять музыканты, которые после 2014 года ездили с выступлениями в Россию или бывали в Крыму.
Go-A — украинская группа, исполняющая музыку в стиле электрофолк. Коллективу удается органично совмещать украинский вокал, танцевальный бит и африканские барабаны.
Напомним, в «Евровидении-2019» Украина участия не принимала из-за скандала, разгоревшегося вокруг певицы Анны Корсун (Марув). Она выиграла национальный отбор, но на конкурс не поехала из-за выдвинутых жестких политических требований, которые выполнить отказалась. Организаторы отбора предложили представить страну участникам, занявшим второе и третье места, но и они ответили отказом, последов примеру победительницы.
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