Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

Сегодня, 17:08

Сергей Нилов

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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»
Фото: Из открытых источников

В ночь с 9 на 10 февраля нынешнего года Американская киноакадемия уже 92-ой раз вручила самые престижные награды в мире киноиндустрии - «Оскар». Заветные статуэтки за лучший фильм года, как известно, получил фильм Пон Чжун Хо «Паразиты». Картина также была удостоена награды в категориях «Лучший иностранный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».

Президент США Дональд Трамп спустя десять дней после вручения кинопремий неожиданно разразился критикой в адрес фильма. Главу Белого дома возмутил конкретно факт того, что награду получила именно южнокорейская лента.

«Победителем стал… фильм из Южной Кореи! Что, черт возьми, это всё было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей, а они дают ему лучший фильм года?!», - вещал Трамп перед участниками митинга в Колорадо.

Президент заявил, что лично он бы хотел, чтобы победа досталась картинам, снятым в лучших традициях Голливуда.

Примечательно, что на митинге у главы Белого дома нашлось немало единомышленников, которые поддержали Трампа бурными овациями.

«Прокатился» президент США и по Брэду Питту, который получил статуэтку как «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». 

Его Трамп с видимой долей иронии назвал «умником», особенно подчеркнув, что никогда не был поклонником актера.

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