51-летняя модель Донна Д’Эррико разделась и облилась краской ради благотворительности

Участницей проекта Painted Princess Project стала 51-летняя американская актриса и модель Донна Д’Эррико.

Кадрами со своей фотосессии Д’Эррико поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте. Работала Д’Эррико в этот раз с американским фотохудожником Ником Саглимбени. На опубликованных кадрах модель позирует нагая на черном фоне, облившись красной краской.

Отметим, российским телезрителям Донна Д’Эррико знакома по роли в сериале «Спасатели Малибу» в котором она сыграла Донну Марко. Ее можно увидеть также в сериалах «Сабина – маленькая ведьма» и «Гастролеры».

Получить постер с изображением актрисы можно на сайте PaintedPrincess.com. Стоит отметить, что вырученные от продажи деньги пойдут на нужды организации A21.org, которая борется с торговлей людьми.