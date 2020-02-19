Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом

Сегодня, 02:32

Анна Лисова

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Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом
Фото: Из открытых источников

Популярный российский актер Павел Прилучный работает в новом проекте – он получил роль летчика Михаила Девятаева в фильме Тимура Бекмамбетова «ФАУ. Побег из ада».
Эта кинолента расскажет о подвиге Михаила Девятаева, который смог бежать из немецкого плена, завладев важными документами. Историки сходятся в том, что подвиг Девятаева изменил не только ход Великой Отечественной войны, но и повлиял на всю историю ХХ века.
Самолет Михаила Девятаева сбили в 1944 году в районе Львова. Летчик попал в плен и его отправили в концлагерь, откуда он бежал с группой заключенных. Девятаев не только спасся из плена, он захватил немецкий бомбардировщик и важные документы, которые помогли ускорить победу над фашисткой Германией.

Прилучный рассказал, что изначально он должен был играть антагониста. Тем не менее, после нескольких репетиций его утвердили на роль Девятаева. И, чтобы соответствовать образу, актер начал сбрасывать вес, ведь, как известно, советский летчик, находясь в концлагере, похудел до 39 килограмм.
«Герой сложный — это человек, который прошел через самые жесткие испытания, но не был сломлен, сложно погружаться в роль», — отметил Прилучный, рассказывая о новой работе.
Как признается актер, сбрасывать вес ему сложно, поскольку съемки проходят на морозе и постоянно хочется есть. Тем не менее, актер не планирует останавливаться и хочет сбросить вес еще.
Рассказал Прилучный и о том, что он учится управлению самолета, ведь некоторые сцены с воздушными боями будут сниматься вживую. Специально для фильма были созданы две «Аэрокобры» и полноразмерную реплику «Хенкеля» (на котором был совершен знаменитый побег.
На реализацию своего нового проекта режиссер Тимур Бекмамбетов получил от Фонда кино 600 млн рублей. Съемки картины он проводит в Казани и Санкт-Петербурге. Ожидается, что премьера этого фильма состоится в феврале 2021 года.
Стоит отметить, что фильм о Девятаеве Тимур Бекмамбетов решил снимать формате вертикального кино. Такие съемки художественной картины будут проводиться впервые в мире. Фильм предназначен для просмотра на смартфонах и планшетах. Зрители смогут менять угол обзора, «заходить за спину» героев и т.п.
Как отметил Бекмамбетов, сейчас многие зрители смотрят новинки не в кинотеатрах, а на своих мобильных. Поэтому он считает, что пришло время подстраиваться под современные реалии и осваивать новые форматы.

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Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом

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