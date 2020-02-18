Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер сериала «Сваты» Андрей Яковлев в интервью журналистам сообщил, что вероятнее всего седьмой сезон станет последним.

По его словам, сообщение о том, что все отснятые эпизоды седьмого сезона переснимаются заново, неправдивы. Он подчеркнул, что уже снято довольно много эпизодов, поэтому даже сейчас есть что показать зрителю.

В новых сериях появятся новые герои, например, директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин. Этот сезон интересен и тем, что его герои будут часто вспоминать молодость, и сцен из «прошлого» будет немало.

Тем не менее, в планах еще отснять летние сцены, и сделает это творческая команда уже весной. Пока же обрабатываются уже отснятые зимние сцены.

Как рассказал Яковлев, седьмой сезон сериала «Сваты» может выйти на телеэкраны в 2021 году.