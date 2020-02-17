18-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала топлес-селфи

Сегодня, 17:42

Сергей Нилов

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18-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала топлес-селфи
Фото: Instagram/kaiagerber

Американская супермодель Кайя Гербер, дочь не менее знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд, порадовала фанатов очередным горячим снимком. Девушка сделала топлес-селфи - снимок выложила в своем Instagram.

На фото она запечатлена перед зеркалом в ванной. Позирует модель вполоборота и стеснительно прикрывает руками обнаженную грудь. Девушка облачена лишь в пижамные брюки серого цвета.

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Невзирая на то, что интимные части тела были Кайей стыдливо прикрыты, фанаты смогли рассмотреть ее бархатистую кожу, а также несколько татуировок.

Поклонники оценили макияж модели, выполненный британской визажисткой Наоко Синцу и прическу с эффектом мокрых волос в исполнении Анны Кофоне.

Поклонники от селфи пришли в восторг и засыпали ее многочисленными комплиментами. Мужчины и женщины отметили врожденную красоту Гербер. Почти все фанаты в своих комментариях посчитали необходимым отметить, что она все больше становится похожей на свою маму.

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