Снявшихся в порноклипе лидера Rammstein россиянок рассекретили в Сети

Сегодня, 12:05

Сергей Нилов

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Снявшихся в порноклипе лидера Rammstein россиянок рассекретили в Сети
Фото: Из открытых источников

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна, названного русским матерным словом, рассекретили в сети. 

Telegram-канал «Двач» в своей публикации разместил ссылки на социальные сети каждой россиянки, а также в довольно грубой форме прокомментировал роль той или иной девушки на видео. Высказывания нелитературные, посему процитировать их не представляется возможным.

Напомним, клип на первый опубликованный трек Till the End («До конца») снят в стиле жесткого порно. Поскольку он не отвечает требованиям общедоступных сайтов, размещать его пришлось на ресурсах для взрослых.

Тилля Линдеманна журналисты считают отцом второй дочери украинской певицы Светланы Лободы. Девочку артистка назвала Тильдой.

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