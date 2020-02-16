Кристина Асмус ужаснула фанатов болезненно тощими ногами

Сегодня, 13:22
Звезда «Текста» Кристина Асмус вернулась в Россию после отдыха на Мальдивах, где нежилась под солнышком вместе с 6-летней дочерью. Актриса в своем Instagram напомнила поклонникам, что на ТНТ с 17 февраля начался показ сериала «Домашний арест».
Однако внимание фанатов привлек не анонс из уст знаменитой актрисы, а ее чрезмерная худоба. Особенно в глаза бросились ноги - уж слишком они тощие. Некоторые подписчики знаменитости предположили, что она себя истязает себя настолько, что весит уже менее 45 килограммов.
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Фото не очень подходит под текст, но если выложу афишу..все вообще мимо пройдут 🤷🏼♀️ Да и какая нафиг разница, когда ты хочешь кричать о том, какие талантливые люди нас окружают!!! 💥 С сегодняшнего дня!!!! Специально для тех, кто каким-то кошмарным образом пропустил главный современный российский сериал ☝🏻, «Домашний арест» выходит в 22:00 на ТНТ!!!! 💣 Да, из каждого утюга уже об этом сказали, но это точно тот случай, когда нельзя пропустить!! ☄️ Выдающаяся социально-политическая сатира с галереей шикарных образов и бесподобной актёрской игрой!!! 👏🏻 @slepakovsemyon @petrbuslovfilm @pablo_derevyanko @sasha_robak @sergeyburunovofficial @svetlana_khodchenkova @tribuna @mar_alexandrova @yana_koshkina_official @albina.tihanova @olesya_sudzilovskaya спасибо и браво!!!!!! 🔥 «Домашний арест» заслуженно занимает почётное место в истории российского современного искусства!! 🎬 Сегодня!!! В 22:00!!! На @tnt_online !!!!
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«Какая же ты худая», «Боже, какие ножки худенькие у тебя», «Худая настолько, что голова будто от другого туловища», «Кошмар, худющая», - комментируют фолловеры прикрепленное к посту фото.
Обеспокоенные фанаты, даже, предложили, запустить хэштэг #покормитекристину, а также пообещали обратиться к супругу Кристины Асмус Гарику Харламову с просьбой заняться ее питанием.
Сегодня, 13:22
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