Кристина Асмус ужаснула фанатов болезненно тощими ногами

Звезда «Текста» Кристина Асмус вернулась в Россию после отдыха на Мальдивах, где нежилась под солнышком вместе с 6-летней дочерью. Актриса в своем Instagram напомнила поклонникам, что на ТНТ с 17 февраля начался показ сериала «Домашний арест».

«Выдающаяся социально-политическая сатира с галереей шикарных образов и бесподобной актёрской игрой!!!», - так охарактеризовала Асмус сериал Семена Слепакова.

Однако внимание фанатов привлек не анонс из уст знаменитой актрисы, а ее чрезмерная худоба. Особенно в глаза бросились ноги - уж слишком они тощие. Некоторые подписчики знаменитости предположили, что она себя истязает себя настолько, что весит уже менее 45 килограммов.

«Какая же ты худая», «Боже, какие ножки худенькие у тебя», «Худая настолько, что голова будто от другого туловища», «Кошмар, худющая», - комментируют фолловеры прикрепленное к посту фото.

Обеспокоенные фанаты, даже, предложили, запустить хэштэг #покормитекристину, а также пообещали обратиться к супругу Кристины Асмус Гарику Харламову с просьбой заняться ее питанием.