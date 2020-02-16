Кристина Асмус ужаснула фанатов болезненно тощими ногами

Сегодня, 13:22

Сергей Нилов

0

Image
Кристина Асмус ужаснула фанатов болезненно тощими ногами
Фото: Instagram.com/asmuskristina

Звезда «Текста» Кристина Асмус вернулась в Россию после отдыха на Мальдивах, где нежилась под солнышком вместе с 6-летней дочерью. Актриса в своем Instagram напомнила поклонникам, что на ТНТ с 17 февраля начался показ сериала «Домашний арест». 

«Выдающаяся социально-политическая сатира с галереей шикарных образов и бесподобной актёрской игрой!!!», - так охарактеризовала Асмус сериал Семена Слепакова.

Однако внимание фанатов привлек не анонс из уст знаменитой актрисы, а ее чрезмерная худоба. Особенно в глаза бросились ноги - уж слишком они тощие. Некоторые подписчики знаменитости предположили, что она себя истязает себя настолько, что весит уже менее 45 килограммов.

View this post on Instagram

Фото не очень подходит под текст, но если выложу афишу..все вообще мимо пройдут 🤷🏼‍♀️ Да и какая нафиг разница, когда ты хочешь кричать о том, какие талантливые люди нас окружают!!! 💥 С сегодняшнего дня!!!! Специально для тех, кто каким-то кошмарным образом пропустил главный современный российский сериал ☝🏻, «Домашний арест» выходит в 22:00 на ТНТ!!!! 💣 Да, из каждого утюга уже об этом сказали, но это точно тот случай, когда нельзя пропустить!! ☄️ Выдающаяся социально-политическая сатира с галереей шикарных образов и бесподобной актёрской игрой!!! 👏🏻 @slepakovsemyon @petrbuslovfilm @pablo_derevyanko @sasha_robak @sergeyburunovofficial @svetlana_khodchenkova @tribuna @mar_alexandrova @yana_koshkina_official @albina.tihanova @olesya_sudzilovskaya спасибо и браво!!!!!! 🔥 «Домашний арест» заслуженно занимает почётное место в истории российского современного искусства!! 🎬 Сегодня!!! В 22:00!!! На @tnt_online !!!!

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

«Какая же ты худая», «Боже, какие ножки худенькие у тебя», «Худая настолько, что голова будто от другого туловища», «Кошмар, худющая», - комментируют фолловеры прикрепленное к посту фото.

Обеспокоенные фанаты, даже, предложили, запустить хэштэг #покормитекристину, а также пообещали обратиться к супругу Кристины Асмус Гарику Харламову с просьбой заняться ее питанием.

Лента

Кристина Асмус ужаснула фанатов болезненно тощими ногами

Сегодня, 13:22

В сети появились новое видео со съемок четвертой «Матрицы»

Вчера, 15:49

Светлана Ходченкова опубликовала фото без макияжа и фотошопа

Вчера, 14:46

Вдовин прокомментировал долг в 3 млн долларов перед Волочковой

Вчера, 14:39

50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини

Вчера, 13:14

Ирина Нельсон рассказала, из-за чего не заводит ребенка

Вчера, 11:14

Фото Анны Семенович с «тройным» подбородком и большим животом слили в сеть

16-02-2020, 23:26

Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии

16-02-2020, 14:43

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

16-02-2020, 09:58

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

15-02-2020, 23:14

Лена Миро распекла Яну Рудковскую за «старушечьи колени» и «подмышечный целлюлит»

14-02-2020, 07:33

Соседов встал на сторону Пугачевой после обвинений Муромова

12-02-2020, 23:36

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

12-02-2020, 21:33

Анна Семенович из-за неудачного педикюра угодила в больницу

12-02-2020, 17:55

Зять Людмилы Гурченко борется с дочерью за квартиру артистки

12-02-2020, 17:27

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

11-02-2020, 20:09

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

11-02-2020, 14:36

Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

11-02-2020, 13:56

Влад Топалов удивил странным увлечением

11-02-2020, 09:18

Отец Стаса Пьехи больше не получает деньги от сына

10-02-2020, 22:52

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle