Светлана Ходченкова опубликовала фото без макияжа и фотошопа

Знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова показала в Сети фото без макияжа и обработки. На снимок звезда всего лишь наложила черно-белый фильтр.
Подписчики 37-летней Светланы Ходченковой засыпали ее лайками и комплиментами. Почти все комментарии к фото были положительными.
Подписчики предположили, что фотографии были сделаны в доме, поскольку знаменитость непринужденно стояла у стены.
"Ангел", "Святая простота", "Моя жена в восторге", "Красивая", – прокомментировали публикацию фанаты.
Однако не всем фото пришлось по душе. Некоторые высказались, что снимки "мутные и непонятные". Артистка не ответила на комментарии.
Ранее Ходченкова уже публиковала "честные" фото без макияжа и фотошопа. Тогда она также получила много комплиментов от восторженных естественной красотой актрисы поклонников.
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