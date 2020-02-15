Светлана Ходченкова опубликовала фото без макияжа и фотошопа

Сегодня, 14:46

Анна Седова

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Светлана Ходченкова опубликовала фото без макияжа и фотошопа
Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

Знаменитая российская актриса Светлана Ходченкова показала в Сети фото без макияжа и обработки. На снимок звезда всего лишь наложила черно-белый фильтр.

Подписчики 37-летней Светланы Ходченковой засыпали ее лайками и комплиментами. Почти все комментарии к фото были положительными.

Подписчики предположили, что фотографии были сделаны в доме, поскольку знаменитость непринужденно стояла у стены.

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#mood ...❤️

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"Ангел", "Святая простота", "Моя жена в восторге", "Красивая", – прокомментировали публикацию фанаты.

Однако не всем фото пришлось по душе. Некоторые высказались, что снимки "мутные и непонятные". Артистка не ответила на комментарии.

Ранее Ходченкова уже публиковала "честные" фото без макияжа и фотошопа. Тогда она также получила много комплиментов от восторженных естественной красотой актрисы поклонников.

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