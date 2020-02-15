Вдовин прокомментировал долг в 3 млн долларов перед Волочковой

Бизнесмен Игорь Вдовин прокомментировал наличие долга в три миллиона долларов перед своей бывшей женой — балериной Анастасией Волочковой.

Ранее балерина сообщила о своем намерении взыскать у Вдовина деньги через суд. На данный момент бывший муж Волочковой живет с телеведущей Еленой Николаевой. Известно, что на новогодних каникулах пара путешествовала по Европе. Они побывали в Германии, Швейцарии, Финляндии.

«Я не знаю ничего об этом, просто без комментариев. Нам нужно забыть друг о друге. И о наших близких», — ответил на претензию бывшей супруги Вдовин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

К слову, на передаче нынешняя возлюбленная Вдовина заявила, что она не хотела бы оказаться за одним столом с Волочковой.

У бывшей примы Большого театра, Анастасии Волочковой, давний конфликт из-за денег с Игорем Вдовиным. Волочкова утверждает, что она одолжила бизнесмену деньги много лет назад, однако он до сих пор не вернул долг. Известно, что балерина долгое время пыталась решить проблему без скандала, однако безуспешно. Теперь Волочкова намерена решать ситуацию через суд.

Артистка отметила, что у нее с Вдовиным есть общая 14-летняя дочь Ариадна, которую Волочкова воспитывает сама. Она утверждает, что Вдовин видится с дочерью очень редко, несмотря на то, что Волочкова настаивает на том, чтобы он больше общался с девочкой.

Ранее Волочкова сообщала, что Ариадна провела новогодние праздники с Вдовиным и его возлюбленной Ириной Николаевой в Финляндии.