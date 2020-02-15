50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини

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Певица Дженнифер Лопес делала спа-процедуры у себя дома и решила порадовать поклонников пикантным селфи. На фото на Лопес маленькое белое бикини. Волосы певицы собраны в пучок, а на лице почти нет макияжа.
На фото виден твердый пресс и накачанные руки и ноги 50-летней исполнительницы.
"Расслабилась и подзарядилась", — подписала кадр звезда.
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Такое рельефное тело - результат регулярных занятий в тренажерном зале.
Поклонники выразили свое восхищение в комментариях, назвав Лопес "горячей штучкой".
Напомним, в пятницу, в День влюбленных, Джей Ло и её бойфренд Алекс Родригес поделились интимными сообщениями в Instagram в "прямом эфире".
"Любить и быть любимым. Это счастье. Счастливого дня Святого Валентина! Мачо, ты исполняешь мои мечты!", — написала певица.
На что жених ответил ей: "Каждый день с тобой — это благословение. Впереди у нас так много радости. Я люблю тебя".
Ранее сообщалось, что накануне влюбленных видели в бунгало Сан-Висенте в Лос-Анджелесе во время романтической трапезы.
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