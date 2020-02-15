50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини

Сегодня, 13:14

Анна Седова

0

Image
50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини
Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес делала спа-процедуры у себя дома и решила порадовать поклонников пикантным селфи. На фото на Лопес маленькое белое бикини. Волосы певицы собраны в пучок, а на лице почти нет макияжа.

На фото виден твердый пресс и накачанные руки и ноги 50-летней исполнительницы.

"Расслабилась и подзарядилась", — подписала кадр звезда.

View this post on Instagram

Relaxed and recharged. 🤍

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Такое рельефное тело - результат регулярных занятий в тренажерном зале.

Поклонники выразили свое восхищение в комментариях, назвав Лопес "горячей штучкой".

Напомним, в пятницу, в День влюбленных, Джей Ло и её бойфренд Алекс Родригес поделились интимными сообщениями в Instagram в "прямом эфире".

"Любить и быть любимым. Это счастье. Счастливого дня Святого Валентина! Мачо, ты исполняешь мои мечты!", — написала певица.

На что жених ответил ей:  "Каждый день с тобой — это благословение. Впереди у нас так много радости. Я люблю тебя".

Ранее сообщалось, что накануне влюбленных видели в бунгало Сан-Висенте в Лос-Анджелесе во время романтической трапезы.

Лента

Светлана Ходченкова опубликовала фото без макияжа и фотошопа

Сегодня, 14:46

Вдовин прокомментировал долг в 3 млн долларов перед Волочковой

Сегодня, 14:39

50-летняя Дженнифер Лопес показала тело в бикини

Сегодня, 13:14

Ирина Нельсон рассказала, из-за чего не заводит ребенка

Сегодня, 11:14

Фото Анны Семенович с «тройным» подбородком и большим животом слили в сеть

Вчера, 23:26

Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии

Вчера, 14:43

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Вчера, 09:58

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

15-02-2020, 23:14

Лена Миро распекла Яну Рудковскую за «старушечьи колени» и «подмышечный целлюлит»

14-02-2020, 07:33

Соседов встал на сторону Пугачевой после обвинений Муромова

12-02-2020, 23:36

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

12-02-2020, 21:33

Анна Семенович из-за неудачного педикюра угодила в больницу

12-02-2020, 17:55

Зять Людмилы Гурченко борется с дочерью за квартиру артистки

12-02-2020, 17:27

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

11-02-2020, 20:09

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

11-02-2020, 14:36

Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

11-02-2020, 13:56

Влад Топалов удивил странным увлечением

11-02-2020, 09:18

Отец Стаса Пьехи больше не получает деньги от сына

10-02-2020, 22:52

Александр Друзь недоволен своей пенсией

10-02-2020, 16:31

Мерьем Узерли вернется на экраны в новом сериале

10-02-2020, 16:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle