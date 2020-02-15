В сети появились новое видео со съемок четвертой «Матрицы»

Сегодня, 15:49

Анна Седова

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В сети появились новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Фото: Из открытых источников

Видео со съемок новой трилогии "Матрица 4" появилось в Сети. На кадрах продемонстрированы трюки актеров на высоких зданиях.

Съемки триллера начались 6 февраля текущего года. Актеры играли свои роли прямо на улицах города, так что обычные жители могли наблюдать, как снимаются дубли фильма.

Действие одной из сцен происходит на большой высоте, поэтому у актеров есть специальные тросы для подстраховки.

Хотя сюжет новой "Матрицы" держится в секрете, некоторые сведения о фильме уже есть. Так, известно, что будут те же герои - Нео, Морфеус, Тринити, Необе и некоторые другие. Также появится новый персонаж, которого сыграет 27-летняя Джессика Хенвик. Предположительно, ее роль будет подобна роли Нео в предыдущей части фильма.

Известно, что в кинокартине снимаются актеры Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Джонатан Грофф.

Кинокомпания Warner Bros объявила, что мировая премьера продолжения знаменитого триллера в кинотеатрах России и США запланирована на май 2021 года.

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В сети появились новое видео со съемок четвертой «Матрицы»

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