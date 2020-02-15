Ирина Нельсон рассказала, из-за чего не заводит ребенка

Исполнительницу из группы «Reflex» Ирину Нельсон редко можно увидеть в различных ток-шоу, поскольку она не ищет дешевой популярности в пиаре. Тем не менее, за годы творческой деятельности у нее сформировалась большая армия поклонников.

Долгое время официально было известно, что у Нельсон один сын – Антон от первого брака. Однако недавно в одном интервью певица отметила, что у нее с супругом и продюсером Вячеславом Тюриным есть уже двое совместных детей.

«У нас с Антоном двое общих детей. Больше об этом никто никогда не узнает. Тем же, кто обожает докапываться до правды, могу напомнить, что я однажды на несколько лет покидала сцену и в это время могла заниматься чем угодно», – интригующе заявила знаменитость в интервью КП.

Нельсон намекнула, что могла бы еще родить ребенка, но она опасается, что из-за работы ей будет не с кем оставить ребенка, поскольку все ее родственники живут в Сибири, а нанимать нянь она не хотела бы.