Фото Анны Семенович с «тройным» подбородком и большим животом слили в сеть

Российская певица Анна Семенович, в прошлом фигуристка и участница группы «Блестящие», метает «гром и молнии» на своей странице в социальной сети. Она возмутилась публикацией фотографии, где она предстала с «тройным» подбородком и большим животом. По словам знаменитости, она не модель, но и не такая страшная, как ее показали господа журналисты на этом снимке.

Таблоиды пристыдили Семенович за то, что она «разъелась» в отпуске. Как следствие - появился даже не двойной, а тройной подбородок, а также «пузо».

Анну, которая всегда славилась своими пышными формами и никогда не была худосочной, это возмутило. Она вышла в свой Инстаграм с публикацией, в которой уже пристыдила журналистов. За то, что они из ничего сделали сенсацию.

По ее мнению, представители СМИ посчитали необходимым поизмываться, сделав кадр, где она получилась неудачно. На самом деле она выглядит не так. В качестве доказательства артистка выложила кадры с того же самого мероприятия, и без фильтров.

«Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю! Я не модель от «Армани», но я нормальная, здоровая и красивая женщина. У меня нет трех подбородков», - пишет звезда в Instagram. «На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите то, чего нет! Вас это делает счастливей?», - спросила Анна Семенович у журналистов.

Она добавила, что и сама когда-то была в журналистике, но при этом не забывала о человечности и не пыталась кого-то потопить.