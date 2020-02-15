Фото Анны Семенович с «тройным» подбородком и большим животом слили в сеть

Вчера, 23:26
Российская певица Анна Семенович, в прошлом фигуристка и участница группы «Блестящие», метает «гром и молнии» на своей странице в социальной сети. Она возмутилась публикацией фотографии, где она предстала с «тройным» подбородком и большим животом. По словам знаменитости, она не модель, но и не такая страшная, как ее показали господа журналисты на этом снимке.
Таблоиды пристыдили Семенович за то, что она «разъелась» в отпуске. Как следствие - появился даже не двойной, а тройной подбородок, а также «пузо».
Анну, которая всегда славилась своими пышными формами и никогда не была худосочной, это возмутило. Она вышла в свой Инстаграм с публикацией, в которой уже пристыдила журналистов. За то, что они из ничего сделали сенсацию.
По ее мнению, представители СМИ посчитали необходимым поизмываться, сделав кадр, где она получилась неудачно. На самом деле она выглядит не так. В качестве доказательства артистка выложила кадры с того же самого мероприятия, и без фильтров.
View this post on Instagram
Мои дорогие журналисты , я понимаю вас, я сама начинала с журналистики и всем нужна сенсация . Но есть нормы приличия и как прекрасно, что в наше время есть Инстаграм и я могу с вами поспорить. Вы пишете , что у меня тройной подбородок и огромное пузо☺️ Я все понимаю , я не не модель от Армани, но я нормальная , здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трёх подбородков , как вы меня выставили на 3 и 4 фотке , у меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео ! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите , то , чего нет! Вас это делает счастливей? Или вам от этих статей повышают зарплату ? Я никого не осуждаю , я просто хочу понять 😫где в вас душа, человечность и Божий свет, ребят ну хватит!!! Давайте перестанем искать выгоду только для себя , давайте будем лучше , чем мы есть и тогда жизнь станет другой. Мы самы творим неприятности, даже такими мелкими статьями. Я смеюсь и одновременно мне больно, мы же люди и мы должны друг другу помогать , а не топить ! Любимые , кто со мной , за правду и добро ?👇🏼 #клевета #аннасеминович #добро #любовь #справедливость #позитищики❤❤❤
A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on
Она добавила, что и сама когда-то была в журналистике, но при этом не забывала о человечности и не пыталась кого-то потопить.
15-02-2020, 23:14
12-02-2020, 23:36
12-02-2020, 21:33
12-02-2020, 17:55
12-02-2020, 17:27
11-02-2020, 20:09
11-02-2020, 14:36
11-02-2020, 13:56
11-02-2020, 09:18
10-02-2020, 22:52
10-02-2020, 16:31
10-02-2020, 16:16
10-02-2020, 12:44
9-02-2020, 12:51
Комментировать