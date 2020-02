Фото Анны Семенович с «тройным» подбородком и большим животом слили в сеть

View this post on Instagram

Мои дорогие журналисты , я понимаю вас, я сама начинала с журналистики и всем нужна сенсация . Но есть нормы приличия и как прекрасно, что в наше время есть Инстаграм и я могу с вами поспорить. Вы пишете , что у меня тройной подбородок и огромное пузо☺️ Я все понимаю , я не не модель от Армани, но я нормальная , здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трёх подбородков , как вы меня выставили на 3 и 4 фотке , у меня есть доказательство моей внешности на первых двух видео ! На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите , то , чего нет! Вас это делает счастливей? Или вам от этих статей повышают зарплату ? Я никого не осуждаю , я просто хочу понять 😫где в вас душа, человечность и Божий свет, ребят ну хватит!!! Давайте перестанем искать выгоду только для себя , давайте будем лучше , чем мы есть и тогда жизнь станет другой. Мы самы творим неприятности, даже такими мелкими статьями. Я смеюсь и одновременно мне больно, мы же люди и мы должны друг другу помогать , а не топить ! Любимые , кто со мной , за правду и добро ?👇🏼 #клевета #аннасеминович #добро #любовь #справедливость #позитищики❤❤❤