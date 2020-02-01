Создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии

Российский композитор Андрей Иванов, один из создателей проекта Triplex, погиб в Австралии. 47-летний автор саундтреков к сериалам «Бригада» и «Бой с тенью», разбился о скалы. Об этом в сети сообщил журналист Михаил Козырев.

По его информации, инцидент произошел неподалеку от пляжа Бондай Бич в Сиднее. Андрея Иванова и его супругу волной унесло в океан, а потом выбросило на скалы. Мужчина погиб, женщину удалось спасти.

«Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь», – написал Козырев на своей Facebook-страничке.

Британское издание Dailymail сообщило, что информация о том, что несколько человек терпят бедствие в океане, в спасательную службу поступило вечером в минувшую субботу. На место происшествия был немедленно выслан вертолет со спасателями. К сожалению, Иванов к тому моменту был мертв. Его жена получила многочисленные ссадины и порезы, но выжила.

Triplex – музыкальный проект, специализирующийся на электронной музыке. Коллектив записал саундтреки к фильмам «Бой с тенью», «Коллекционер», а также к культовому сериалу «Бригада». В 2003-ем году он стал лучшим рингтоном года и был отмечен премией канала MTV Россия.

Андрей Иванов в последние годы активно гастролировал, занимался несколькими проектами как композитор и продюсер, был преподавателем в Музыкальной академии Игоря Матвиенко.