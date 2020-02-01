Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Новый проект запустил немецкий музыкант Тилль Линдерманн.

Он является фронтменом в группах Rammstein и Lindemann. В прошлом году он выпустил с этими коллективами новые альбомы. Но, похоже, сил и творческого запала у него хватает и на другие проекты.

Линдерманн занялся электронной музыкой и запустил новый проект. Его первый трек уже появился в Сети. Эта композиция создана в жанре EBM и очень схожа с творчеством группы Laibach, с которыми Rammstein давно сравнивают, пишет Российская газета.

Название для этой группы Линдерманн выбрал русскоязычное, но вот озвучивать его нельзя в СМИ, поскольку это матерное слово. Намекнем лишь, что хулиганы это слово из трех букв нередко пишут на заборах. Название новой группы Линдерманн написал латиницей.

Первая песня этой группы вышла под названием Till the End. И уже есть клип на эту композицию. Он размещен на порносайте, что не удивительно, поскольку это видео слишком откровенно для многих пользователей Сети и явно не пройдет цензуру на других ресурсах.