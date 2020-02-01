Лена Миро распекла Яну Рудковскую за «старушечьи колени» и «подмышечный целлюлит»

Блогер Лена Миро распекла 45-летнюю светскую львицу Яну Рудковскую за ее попытки казаться моложе, чем она есть на самом деле.

В своем ЖЖ она выложила несколько фотографий, где сравнила продюсера в реальной жизни и на фото в соцсетях. Миро не преминула отметить, что Рудковская перед публикацией снимков жестко использует фотошоп, улучшая собственную внешность, на чем ее уже неоднократно ловили.

Лена, рассуждая о поведении Яны, пишет, что видит перед собой закомплексованную зрелую женщину, которая отчаянно цепляется за образ нимфетки.

Раскритиковала блогер и наряды Рудковской для выхода в свет. Она не может понять, чем продюсеру так приглянулись открытые платья - неужто для того, чтобы продемонстрировать всем свой «подмышечный целлюлит» и «старушечьи колени».

«Все чаще Рудковская норовит избежать лишней, по ее мнению, одежды и доказать всему миру, что она еще молода и привлекательна», - пишет Лена.

Она подчеркивает, что временами на Яну находит озарение и она одевается подобающе своему возрасту - в закрытые платья и костюмы. Впрочем, это случается редко. Продюсер Димы Билана хочет слыть в глазах окружающих девочкой-припевочкой в свои 45 лет.

«Да, зрелая женщина. Да, на девушку никак не тянет. Но смеяться над ней тоже не хочется – обычная женщина, которая не отталкивает», - резюмировала Лена Миро, как бы извинившись за то, что распекала светскую львицу раньше.