Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Певец Андрей Григорьев-Апполонов вновь оказался в центре скандала: его фанатка заявила, что родила от него сына.

Некая Леся Сазыкина утверждает, что отцом ее шестилетнего сына является солист группы «Иванушки International». Эта информация неприятно удивила артиста и он уже готовиться судиться с ней за клевету.

Леся Сазыкина утверждает, что не будет больше умалчивать, кто отец ее ребенка. Она готова доказать, что Андрей Григорьев-Апполонов приходится ее сыну родным отцом. Об этом она рассказала в студии шоу «Пусть говорят», пишет СтарХит.

«Герман часто спрашивает у меня, где папа, почему не живет с нами. Не вру, что отца съели белые медведи. Говорю, что папа у него есть, и он познакомится с ним, когда встанет взрослым. Но стараюсь избегать этой темы», — заявила Леся Сазыкина.

49-летний Григорьев-Апполонов шокирован новостью о внебрачном сыне. Он отметил, что помнит Лесю, но уверен, что не может быть отцом ее ребенка.

«Я отдыхал на Бали, когда узнал о якобы внебрачном сыне. Был крайне удивлен. Лесю я помню. Она была той самой опасной фанаткой, которая преследовала нас. Я ее побаивался, просил, чтобы ее оградили от нас. Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня. Лучше бы в зеркало на себя посмотрела. Это насколько надо быть невменяемой, чтобы заявить на всю страну такое!» — заявил певец.

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной. Но Сазыкина уверена, что ситуация решиться в ее пользу. Леся Сазыкина отметила, что отношения у нее с Григорьевым-Апполоновым завязались в 2000 году в Сочи. Девушка утверждает, что впервые у них была близость, когда ей исполнилось 20, и тогда артист пригласил ее в свой номер, где они провели всю ночь вместе.