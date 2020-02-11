Певица Анна Семенович из-за неудачного педикюра угодила в больницу. Артистка вовремя обратилась за помощью, поэтому неприятных последствий удалось избежать.
Несколько дней назад пышногрудая томная красотка заставила переживать своих поклонников. В своем Instagram она оставила сообщение, что почти не может ходить. При этом никаких конкретных подробностей Анна Семенович не раскрыла.
Отсутствие информации породило множество слухов и сплетен. Злые языки судачили, что знаменитость тяжело заболела - болезни приписывали ей разные, в том числе некоторые предположили, что Семенович ампутировали часть конечности.
Экс-солистка группы «Блестящие» была вынуждена объясниться.
Семенович выложила видео, где рассказала о больном пальце.
Она добавила, что теперь вместо шпилек вынуждена ходить в кедах. Не может она пока заниматься и танцами. Вскоре звезда планирует восстановиться и вернуться к своему графику.
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