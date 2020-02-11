Анна Семенович из-за неудачного педикюра угодила в больницу

Сегодня, 17:55

Сергей Нилов

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Анна Семенович из-за неудачного педикюра угодила в больницу

Певица Анна Семенович из-за неудачного педикюра угодила в больницу. Артистка вовремя обратилась за помощью, поэтому неприятных последствий удалось избежать.

Несколько дней назад пышногрудая томная красотка заставила переживать своих поклонников. В своем Instagram она оставила сообщение, что почти не может ходить. При этом никаких конкретных подробностей Анна Семенович не раскрыла.

Отсутствие информации породило множество слухов и сплетен. Злые языки судачили, что знаменитость тяжело заболела - болезни приписывали ей разные, в том числе некоторые предположили, что Семенович ампутировали часть конечности.

Экс-солистка группы «Блестящие» была вынуждена объясниться.

Семенович выложила видео, где рассказала о больном пальце.

«Ходят слухи, что мне чуть ли не отрезали палец, или я его сломала. Господи-Боже, упаси! Все хорошо! Просто я неудачно сделала педикюр, под ноготь попала инфекция, и хирург мне все это вычищал. Неприятная процедура была, мне теперь больно ходить в обуви», - посетовала Анна.

Она добавила, что теперь вместо шпилек вынуждена ходить в кедах. Не может она пока заниматься и танцами. Вскоре звезда планирует восстановиться и вернуться к своему графику.

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