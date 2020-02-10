Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.

Такое заявление телеведущая сделала, общаясь с Борисом Корчевниковым в его программе «Судьба человека».

Садальского, судя по его реакции, слова Тины Канделаки возмутили и он тут же написал обличительный пост, в котором выложил свою версию о том, как Канделаки становилась известной. По его словам, Канделаки на заре своей телевизионной карьеры ничего не могла сделать самостоятельно.

«Все нужные связи и дружбы достались ей от меня. Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым за руку привел ее на ТВ в программу «Времечко» и представил Прошутинской? Или Новодворскую, которая была ее консультантом и образовывала, как могла, ограниченную, но амбициозную девицу. Или продюсера программы «Детали» Наталью Билан, которая во время эфира создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы. Ее лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело», — написал он в Instagram.

Как считает Садальский, хотя Канделаки создала вокруг себя много баек, но люди помнят, что на самом деле было в ее жизни. Блогер уверен, что свою дочь Канделаки назвала Меланией вовсе не в честь жены президента США Дональда Трампа, а только для того, чтобы этим именем украсить незвучную фамилию Кондрахина.

Садальский отметил, что это он свел Канделаки с ее первым мужем Андреем Кондрахиным. По его словам, ему известно, что Кондрахин проплачивал первые эфиры Канделаки. Но когда у бизнесмена начались проблемы с бизнесом, супруга поддержать его не захотела.