Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Такое заявление телеведущая сделала, общаясь с Борисом Корчевниковым в его программе «Судьба человека».
Садальского, судя по его реакции, слова Тины Канделаки возмутили и он тут же написал обличительный пост, в котором выложил свою версию о том, как Канделаки становилась известной. По его словам, Канделаки на заре своей телевизионной карьеры ничего не могла сделать самостоятельно.
Как считает Садальский, хотя Канделаки создала вокруг себя много баек, но люди помнят, что на самом деле было в ее жизни. Блогер уверен, что свою дочь Канделаки назвала Меланией вовсе не в честь жены президента США Дональда Трампа, а только для того, чтобы этим именем украсить незвучную фамилию Кондрахина.
Садальский отметил, что это он свел Канделаки с ее первым мужем Андреем Кондрахиным. По его словам, ему известно, что Кондрахин проплачивал первые эфиры Канделаки. Но когда у бизнесмена начались проблемы с бизнесом, супруга поддержать его не захотела.
View this post on Instagram
Очень давно, на радио я советовал ей нанять ритора и заняться речью: зрителя надо уважать, - говорил я, - а не раздражать. Бесполезно. Провинциальность ее неистребима, как неистребим гортанный, глухой говор – та сельская тональность, которая раньше отовсюду звучала на ВДНХ, где гуляло много джигитов, вроде знатного пастуха Мусаиба Гатуева. Это не акцент, родной язык она вообще не знала: в Тбилиси на радио ей грузинский текст для эфиров писали русскими буквами. К слову, во время печально известных событий в Грузии она сразу вспомнила, что национальность определяется по матери (мама – армянка) и отошла от общей беды. Вчера смотрел на нее в программе у Бори Корчевникова. Знаете, есть такое понятие, как «испанский стыд» - это когда герой на публике делает что-то неловкое, а стыдно тебе. Стыдно слушать, что она всего добилась сама, без чьей-либо помощи. Все нужные связи и дружбы достались ей от меня. Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым за руку привел ее на ТВ в программу Времечко и представил Прошутинской? Или Новодворскую, которая была ее консультантом и образовывала, как могла, ограниченную, но амбициозную девицу. Или продюсера программы «Детали» Наталью Билан, которая во время эфира создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы. Ее лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело. Она давно пытается озвучить иную версию своей жизни, но еще слишком рано. Рано начинать врать, есть еще много свидетелей ее тбилисской эпопеи с 1 мужем и московской - со 2 Андреем с которым я ее свел, с 3 ... Сейчас она придумала байку, что 20 лет назад назвала свою дочь в честь жены Трампа, а тогда все было проще: незвучная фамилия Кондрахин требовала созвучного имени. Так появилась Меланья. Муж оплачивал все ее первые эфиры на ТВ. А когда у Андрея начались проблемы с малым бизнесом, все поддержали его. Кроме жены. Сколько ее помню, у нее всегда были звонкие цели: попасть на ТВ, стать звездой, получить Тэфи, разбогатеть. Миллионы помнят ее производственную травму в Ницце и свинку, с которой она вернулась оттуда. Я отвез их тогда с Андреем в храм к Матроне – мириться. Она положила к мощам бриллиантовые серьги, по карату ...Не помогло
Комментировать