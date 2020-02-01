Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела. Врачи диагностировали у Ошин (так родители назвали девочку) тяжелую форму желтухи.

Милла Йовович в третий раз стала мамой очень поздно - в 44-летнем возрасте. Дочь Ошин она родила 20 января нынешнего года. Актриса, сильно поправившаяся во время беременности, переживала за здоровье своего ребенка, отлично осознавая, что в таком возрасте ребенок может родиться не совсем здоровым. Беспокойства добавлял и тот факт, что ранее Йовович не смогла выносить ребенка - ее предыдущая беременность завершилась выкидышем. Для Миллы это было настоящей трагедией и она долго не могла решиться на еще одну попытку родить.

И вот, когда беременность и роды уже позади, у нее новый повод тревожиться.

«У Ошин выявили достаточно тяжелый случай желтухи», - призналась актриса в своем Instagram-аккаунте.

Милла Йовович призналась, что она неделю провела с малышкой в клинике, чтобы обеспечить полноценный уход, в том числе и усиленное питание.

Знаменитость признала, что ее девочка, как и все младенцы, очень быстро засыпает. Поэтому она вынуждена сцеживать молоко и, в случае необходимости, докармливать ее из бутылки.

Актриса надеется на скорое выздоровление малышки. Она отметила, что старшие дети - Дэшилл и Эвер - являются ее помощниками по уходу за младенцем. Девочкам 4 и 12 лет.

Также молодой матери помогает и муж - 54-летний режиссер Пол Андерсон.