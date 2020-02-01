Соседов встал на сторону Пугачевой после обвинений Муромова

Известный музыкальный критик Сергей Соседов считает беспочвенными обвинения в адрес певицы Аллы Пугачевой от артиста Михаила Муромова.

Михаил Муромов на днях заявил, что Алла Пугачева, опасаясь конкуренции с ним, сделала так, чтобы его не показывали на телевидении. Она, якобы, «платила деньги своим людям на телевидении» и «убрала всех», кто ей мешал. Поэтому он считает, что Алла Борисовна загубила его карьеру певца.

Соседов, же, комментируя слова Муромова, высказался, что, по его мнению, «такая мысль могла возникнуть только в воспаленном мозгу нездорового человека». Критик отметил, что Аллу Борисовну не раз «вырезали» из эфиров. И происходило это в том числе тогда, когда песни Муромова звучали постоянно, передает РИА Новости.

«Это глупо считать, что Пугачева загубила чьи-то карьеры. Это просто смешно, как будто она была семи пядей во лбу и злой феей, которая по мановению волшебной палочки могла открывать и закрывать доступ на телевидение», - сказал Соседов.

Он допустил, что действительно Пугачева «могла просить знакомых на телеканалах убрать конкурентов из рейтинговых программ». Но, как отметил Соседов, в этом случае следует спрашивать с руководства телепрограмм и телеканалов.

«Она никогда не была председателем Гостелерадио, арт-директором радиостанции или программным редактором канала. Она могла по дружбе позвонить на канал и попросить убрать из рейтинговой программы какую-то свистушку. Но ответственность за это лежит на программных директорах», - заявил Соседов.