Влад Топалов удивил странным увлечением

Странное увлечение Влада Топалова удивило подписчиков в соцсети Instagram. Он рассказал, что у него есть интересный фетиш.
Артист также выложил видео, на котором он чистит свою обувь.
Подписчики были удивлены тем, что он это делает на белом ковре.
«Это же непрактично», «Смотрела и переживала за светлый коврик», «А зачем это делать на белом ковре?», «Теперь коврик нужно в химчистку», - высказались фолловеры.
Напомним, недавно Топалов рассказал о неудачном начале 2020 года. С начала года он успел перенести две операции. Супруг Регины Тодоренко поделился тем, что он неудачно побрился и через небольшой порез занес инфекцию, которая загноилась. Певец посоветовал своим поклонникам внимательно следить за своим здоровьем, и бережно производить гигиену тела.
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