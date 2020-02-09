Влад Топалов удивил странным увлечением

Странное увлечение Влада Топалова удивило подписчиков в соцсети Instagram. Он рассказал, что у него есть интересный фетиш.

« Я обожаю чистить свою обувь сам и люблю, когда обувь идеальна. Мы подсознательно всегда при общении смотрим на обувь собеседника » , — отметил Топалов.

Артист также выложил видео, на котором он чистит свою обувь.

Подписчики были удивлены тем, что он это делает на белом ковре.

«Это же непрактично», «Смотрела и переживала за светлый коврик», «А зачем это делать на белом ковре?», «Теперь коврик нужно в химчистку», - высказались фолловеры.

Напомним, недавно Топалов рассказал о неудачном начале 2020 года. С начала года он успел перенести две операции. Супруг Регины Тодоренко поделился тем, что он неудачно побрился и через небольшой порез занес инфекцию, которая загноилась. Певец посоветовал своим поклонникам внимательно следить за своим здоровьем, и бережно производить гигиену тела.