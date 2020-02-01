Александр Друзь недоволен своей пенсией

Российский участник интеллектуальных игр Александр Друзь высказал недовольство своей пенсией в СМИ. Он заявил, что на такую государственную выплату, невозможно существовать, пишет Телепрограмма.

«Я не представляю, как на такую пенсию вообще можно жить? Абсолютно ни на что не хватает денег! У Ханги мизерная пенсия - 23 000 рублей, а у меня еще меньше», - сообщил Друзь, не уточняя конкретную сумму.

Ранее российский актер Станислав Садальский рассказал, что государство выплачивает ему пенсию в размере 50 000 рублей, 30 000 из которых он получает за звание заслуженного артиста РФ.

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что его пенсия составляет чуть больше 20 000 рублей. Артист отшутился, что ему на все хватает этих денег.

Режиссер Светлана Дружинина, в разговоре с прессой, выразила благодарность правительству за доплаты артистам за полученные звания.

Напомним, недавно телеведущая Елена Ханга заявила, что ей не хватает пенсии в размере 23 000 рублей.