Мерьем Узерли вернется на экраны в новом сериале

Сегодня, 16:16

Анна Седова

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Мерьем Узерли вернется на экраны в новом сериале

Знаменитая актриса из «Великолепного века» Мерьем Узерли появится на экранах в новом турецком сериале.

Узерли собирается посетить Стамбул для переговоров с продюсерами. Актрисе предложили несколько ролей еще прошлой осенью, однако с ответом она не торопилась.

В ближайшее время звезда проведет ряд переговоров и примет окончательное решение.

Мерьем не раскрывает подробности обсуждаемых проектов, но отмечает, что зрители увидят ее в новом телевизионном сезоне в турецком сериале.

Напомним, что творческая биография артистки началась в возрасте 5 лет. Тогда девочка впервые выступила на сцене детского театра. Звездный час актрисы наступил с выходом на экраны сериала «Великолепный век».

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