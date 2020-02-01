Мерьем Узерли вернется на экраны в новом сериале

Знаменитая актриса из «Великолепного века» Мерьем Узерли появится на экранах в новом турецком сериале.

Узерли собирается посетить Стамбул для переговоров с продюсерами. Актрисе предложили несколько ролей еще прошлой осенью, однако с ответом она не торопилась.

В ближайшее время звезда проведет ряд переговоров и примет окончательное решение.

Мерьем не раскрывает подробности обсуждаемых проектов, но отмечает, что зрители увидят ее в новом телевизионном сезоне в турецком сериале.

Напомним, что творческая биография артистки началась в возрасте 5 лет. Тогда девочка впервые выступила на сцене детского театра. Звездный час актрисы наступил с выходом на экраны сериала «Великолепный век».