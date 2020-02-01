Певица МакSим может навсегда покинуть сцену

Певица МакSим в начале этого месяца решила временно отказаться от выступлений по состоянию здоровья. Однако ее концертный директор Маргарита Соколова сообщила, что артистка может больше не вернуться на сцену.

В прошлом году исполнительница попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. После этого у нее начались проблемы со здоровьем. Звезда страдает от головных болей и бессонницы. МакSим надеялась вернуться к полноценной творческой деятельности, однако в начале февраля ее менеджер объявила о паузе.

Соколова говорит, что хотя певица надеется поправиться и снова вернуться на сцену, но есть риск, что этого не произойдет.

"Если у нее будут силы, нормальный сон и хорошее самочувствие, то когда-нибудь она вернется на сцену. Если процесс восстановления будет проходить тяжело, то она этим заниматься не будет", – заявила Соколова.

Она также отметила, что врачи рекомендуют певице прекратить рабочий процесс, чтобы наладить сон и восстановить сосуды.