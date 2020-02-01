Отец Стаса Пьехи больше не получает деньги от сына

Отец Стаса Пьехи, джазовый музыкант Пятрас Герулис ушел из семьи, когда его сыну было меньше года. Недавно он поделился с корреспондентами из «Ты не поверишь!», что деньги от певца к нему больше не поступают.

Пятрас Герулис живет на окраине Вильнюса в обычной квартире пятиэтажного дома. Он поделился, что звездный сын ранее поддерживал его финансами, даже при том, что Пятрас практически не участвовал в жизни сына. И вот он признался, что больше не получает деньги от Пьехи. На данный момент отец известного исполнителя питается в столовой для малообеспеченных. У Герулиса всего лишь 16 тысяч рублей пенсии. Этого ему не хватает на жизнь.

Недавно отца знаменитости ограбили мошенники. Из его квартиры украли телефон и компьютер. Джазовый исполнитель отметил, что эти вещи были приобретены на средства сына. Из ценных вещей у Герулиса есть телескоп, который злоумышленники оставили. Он хочет подарить его внуку. В беседе с журналистами он пожелал Стасу Пьехе крепкого здоровья.