Яну Кошкину заподозрили в романе с Павлом Прилучным

Пользователи сети заподозрили тайный роман между Павлом Прилучным и Яной Кошкиной и принялись сочувствовать второй половинке «мажора» - Агате Муцениеце. Актеров видели вместе не только на съемочной площадке, но и за ее пределами, сообщает SM news.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце в браке уже 9 лет. В самом начале семейной жизни фанаты считали пару идеальной семьей, в которой воспитываются двое детишек. Но в последнее время в сети постоянно ходят слухи о том, что не все так безоблачно в жизни актеров.

СМИ постоянно пишут о ссорах между мужем и женой, а год назад даже сообщали, что Прилучный поднял руку на свою благоверную. Павел и Агата, разумеется, это отрицают. Но дыма без огня, как говорится...

Актеру также постоянно приписывают измены. Таблоиды сообщали о его отношениях с Дарьей Мороз, Лукерьей Ильяшенко, Мирославой Карпович.

А теперь вот заподозрили звезду «Мажора» и в романе с Яной Кошкиной. Актриса была соведущей Павла по шоу «Короли фанеры», которое закрыли в 2017 году из-за провальных рейтингов.

Издание отмечает, что и на сцене актеры вели себя совсем не как друзья. К тому же, после закрытия проекта их видели вместе и не на съемочной площадке.

Фанаты убеждены, что брак Прилучного и Муцениеце рушится из-за Кошкиной.

Агата в конце января заявила в своем влоге, что развод уже оформлен. Однако официальных подтверждений этому пока нет.