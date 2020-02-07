Ида Галич впервые стала мамой, родив сына от Алана Басиева

29-летняя Ида Галич, известная на просторах рунета как популярный видеоблогер, родила своего первенца.

О рождении внука рассказал ее отец, а позднее и сама Ида Галич разместила в Инстаграм пост, в котором рассказала, что стала мамой.

Отцом мальчика является Алан Басиев. Мальчика, как сообщила счастливая молодая мама, назвали Леон.

«Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 килограммов, 52 сантиметра. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи со всем справились», — поделилась с подписчиками радостной новостью Ида Галич.

Страничку молодой мамы засыпают поздравлениями ее подписчики, желая ребенку и ей здоровья.

Как рассказала блогер, она набрала во время беременности 16 килограммов, но уверена, что с этой проблемой справится.

Стоит отметить, что Галич с мужем за несколько месяцев до рождения малыша приобрели дом площадью более 280 квадратных метров. Также она владеет двумя квартирами. По ее словам, она всегда была требовательна к себе и к своей работе, и это дает ей возможность добиваться поставленных целей.

«Мне кажется, моя миссия — делать жизнь людей чуть-чуть проще. Неважно, с помощью ли вайна, над которым они посмеялись на работе, или я повеселила кого-то своим видео в сториз в Instagram, или оплатила кому-то дорогостоящую операцию, или помогла молодоженам покрыть расходы на организацию свадьбы», - отмечает Ида Галич.