Ксению Собчак с ток-шоу на Первом канале обвинили в плагиате

Новое шоу «Док-Ток», ведущими которого стали Александр Гордон и Ксения Собчак, Первый канал анонсировал 4 февраля.

По задумке, в студии шоу соведущие будут обсуждать резонансные истории.

И сразу же телеканал RTVI обвинил Первый канала в плагиате, пишет Shraibikus News. Ведь на этом канале с сентября 2019 года выходит шоу с аналогичным форматом под почти идентичным названием Doc Talk. Его ведущими являются Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас.

«Первый канал анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату RTVI. Полностью. Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один», — указано на сайте RTVI.

Как рассказала Ксения Собчак, новое шоу, соведущей которого она стала, Первый канал готовил несколько лет. Его идея возникла уже давно, и изначально планировался запуск на минувшую осень. Но его пришлось перенести.

В анонсе проекта Первого канала указано, что первый выпуск шоу выйдет в эфир уже 10 февраля в 22:30. Он будет посвящен футболистам Кокорину и Мамаеву.