Минаев рассказал, как в Красноярске проиграл свою жену в карты

Музыкант Сергей Минаев стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на телеканале «Россия-1».

Артист откровенно рассказал о некоторых моментах своей жизни. Он сознался, что как-то во время гастролей в Красноярске он в шутку поставил на кон свою вторую супругу Алену, которую в итоге проиграл. Об этом случае, признается Минаев, ему вспоминать до сих пор неприятно.

По словам Минаева, Алена с ним не раз работала на сцене. В Красноярске она тоже участвовала в концерте. После выступления Минаев проводил время в компании, где ему предложили сыграть в карты. И тогда он на кон поставил свою жену.

«Я проиграл ее в карты. Конечно, посчитал, что в шутку. Но мне сказали, что это не смешно. Спал я в ту ночь с ней в обнимку с ножом в руке и с какой-то секирой. К делу даже подключились правоохранительные органы», - рассказал Минаев.

Певец отметил, что до сих пор в Красноярск ездит на гастроли без супруги, поскольку по законам тех людей, с которыми он тогда играл, «если девушка проиграна, то должна быть доставлена выигравшему ее человеку».

Алена – вторая жена Сергея Минаева. Они познакомились в Крыму в 1984 году, и только в 1991 году зарегистрировали свои отношения.

«Она останавливала меня от многих ошибок. От неудачной рифмы, например. Говорила: «Ты знаешь, тебя могут неверно понять. Лучше так петь не надо», — вспомнил певец и композитор.