Родители Юлии Началовой рассказали о последних днях ее жизни

Певица Юлия Началова ушла из жизни в 2018 году.

Ей было всего 38 лет, когда она умерла. Смерть Юлии Началовой стала шоком не только для ее семьи, но и для ее многочисленных поклонников.

Родители артистки решили издать книгу-дневник, рассказав о ее жизни и творческом пути. Книга познакомит читателя с самыми яркими моментами жизненного пути Юлии Началовой.

Читая этот дневник, вряд ли удастся сдержать слезы. Ведь родители посвятили своей любимой и единственной дочери душераздирающие строки. Особенно это видно в части, где Юлия уже попала в больницу и находилась в критическом состоянии.

Мать и отец Юлии Началовой признаются, что до последнего верили в выздоровление дочери. Они каждый день молились о чуде.

Юлия Началова провела последние свои дни в Октябрьском Поле. Родные артистки отмечают, что врачи не лишали их надежды. Они говорили, что Началова с успехом перенесла первую волну заражения.

Вспоминают они и о том, как увидели слезы на глазах дочери, когда она уже была в коме.

«И вдруг я вижу, как из глаз твоих катятся слезы. Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля?» - цитирует дневник издание «СтарХит».

У Юлии Началовой осталась дочь-школьница Вера. После смерти матери девочка живет со своим отцом – футболистом Евгением Алдониным. Конечно же, она проводит много времени с бабушкой и дедушкой со стороны матери.