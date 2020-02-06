Фотография Анны Седоковой без трусов возмутила Instagram-подписчиков

Популярная певица Анна Седокова снова неприятно шокировала своих подписчиков в социальной сети. Мать троих детей опубликовала фотографию, на которой попыталась предстать юной дивой, но перестаралась, забыв одну важную деталь своего гардероба.
Анна Седокова выложила пространный рекламный пост, посвященный косметической марке, решив продемонстрировать, видимо, и эффект после применения антицеллюлитного крема.
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Быть девочкой сложно, ещё сложнее мамой. Твоё тело меняется. И все ок, но все же хочется быть лучше, для самой себя прежде всего👸🏻 И тут я нашла отличных помощников, созданных профи. На рынке появилась новая профессиональная косметическая линия Pavel Pimanchev. Косметика создана учётными 👨🏼🔬 из Сеченовского университета под руководством известного пластического хирурга Пиманчева Павла Вячеславовича. В линейку входит активный антицеллюлитный биокомплекс «апельсин в шоколаде», который по данным клинических наблюдений эффективен в 75,6 % случаев, а также изумительное молочко для тела от растяжек «Шёлк», предотвращает образование растяжек у беременных, спортсменов и всех, предрасположенных к этому процессу в 80% случаев. Купить косметику можно здесь @ppmedcosmetics а также в аптеках Планета Здоровья ❤ ___ Хочу подарить вам три таких чудесных молочка 🎁 Отмечай трёх подруг в комментах 👯♀️ Я выберу победителей 🌸
«Быть девочкой сложно, еще сложнее мамой...», - написала артистка под фотографией, на которой показала себя с косичками и в одном только бюстгальтере.
Как ни присматривались подписчики к снимку, трусов на певице так и не увидели. И многих это реально шокировало.
Комментарии под фото были довольно грубыми. Седоковой напомнили, что она «яжемать» и должна вести себя гораздо скромнее.
Кроме того, снимок многие расценили как неуважение к своей интернет аудитории (у Анны более 5 миллионов подписчиков).
Одна подписчица поупражнялась в остроумии, отметив, что разрекламированная Аней косметика такая мощная, что растворила... ее трусы.
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