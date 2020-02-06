Фотография Анны Седоковой без трусов возмутила Instagram-подписчиков

Популярная певица Анна Седокова снова неприятно шокировала своих подписчиков в социальной сети. Мать троих детей опубликовала фотографию, на которой попыталась предстать юной дивой, но перестаралась, забыв одну важную деталь своего гардероба.

Анна Седокова выложила пространный рекламный пост, посвященный косметической марке, решив продемонстрировать, видимо, и эффект после применения антицеллюлитного крема.

«Быть девочкой сложно, еще сложнее мамой...», - написала артистка под фотографией, на которой показала себя с косичками и в одном только бюстгальтере.

Как ни присматривались подписчики к снимку, трусов на певице так и не увидели. И многих это реально шокировало.

Комментарии под фото были довольно грубыми. Седоковой напомнили, что она «яжемать» и должна вести себя гораздо скромнее.

Кроме того, снимок многие расценили как неуважение к своей интернет аудитории (у Анны более 5 миллионов подписчиков).

«Ну ты уж вообще Седокова сдурела», «Ты че без трусов?», «Чего в порноактрисы не пошла?», «Трусы что, сложно уже одеть?», - комментируют увиденное фолловеры.

Одна подписчица поупражнялась в остроумии, отметив, что разрекламированная Аней косметика такая мощная, что растворила... ее трусы.