Фотография Анны Седоковой без трусов возмутила Instagram-подписчиков

View this post on Instagram

Быть девочкой сложно, ещё сложнее мамой. Твоё тело меняется. И все ок, но все же хочется быть лучше, для самой себя прежде всего👸🏻 И тут я нашла отличных помощников, созданных профи. На рынке появилась новая профессиональная косметическая линия Pavel Pimanchev. Косметика создана учётными 👨🏼‍🔬 из Сеченовского университета под руководством известного пластического хирурга Пиманчева Павла Вячеславовича. В линейку входит активный антицеллюлитный биокомплекс «апельсин в шоколаде», который по данным клинических наблюдений эффективен в 75,6 % случаев, а также изумительное молочко для тела от растяжек «Шёлк», предотвращает образование растяжек у беременных, спортсменов и всех, предрасположенных к этому процессу в 80% случаев. Купить косметику можно здесь @ppmedcosmetics а также в аптеках Планета Здоровья ❤ ___ Хочу подарить вам три таких чудесных молочка 🎁 Отмечай трёх подруг в комментах 👯‍♀️ Я выберу победителей 🌸