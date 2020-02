52-летняя Ольга Кабо продемонстрировала потрясающую фигуру в купальнике

View this post on Instagram

Праздники окончены 🎄 ! А мои зимние доооолго длятся- поводов для веселья мноооого 👌Теперь пора за работу! Но должна Вам сказать, что в этом январе я даже не очень вышла за рамки дозволенного! А знаете, почему? До Нового года взяла курс питания от @justforyou_ru именно для того, чтобы подготовиться к празднованиям! Мой дневной рацион составлял 800 калорий- я совсем не ощущала голода, а чувствовала себя легко и активно! Ещё бы, каждый день меня ждали различные очень вкусные, сбалансированные по ингредиентам, блюда 😋. И, конечно, спорт 💪! Не назову себя ответственной спортсменкой, но в бассейн 🏊‍♀️ в @worldclasspavlovo хожу регулярно! Занимаюсь с тренером, но особенно люблю аквааэробику- нет нагрузки на позвоночник, а задействованы все группы мышц! Так что, вступила в Новый год жизни во всеоружии!!! То ли ее будет! Благодарю моих прекрасных подруг @tatianatarasova67 и @pochitaevairina за заботу обо мне, за доверие и созидание) • #ольгакабо #новыйгоджизни #кабокрасота #стилькабо @worldclasspavlovo #worldclassclubs #wellness #health #движениежизнь #justforyou #снижениевеса #кабоздоровье • #Фото @id_lab 📷 🩱 @estelle_adony @melissaodabash 🔥