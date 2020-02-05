Джессика Симпсон сбросила 45 кг за 11 месяцев

Никто не ожидал увидеть Джессику такой стройной. Звезда сначала не стала раскрывать секреты похудения. Однако позже она все-таки поделилась, как пришла к такому результату.

Последние несколько лет Джессика Симпсон поражала пользователей своей полнотой. Артистка объясняла свои лишние килограммы беременностями, протекающими с осложнениями. Однако подписчики уверены, что дело не только в гормонах, но и в пищевой распущенности звезды.

После очередных родов знаменитость снова располнела. Поклонники уже и не надеялись увидеть ее стройной снова.

На днях Симпсон удивила всех, когда опубликовала фото, на которых она очень стройная. Внимательные подписчики выискивали признаки применения фотошопа, однако ничего не находили. Джессика на самом деле заметно похудела.

Со слов артистки, за последние 11 месяцев после родов она сбросила целых 45 кг. Сначала знаменитость говорила, что ей помогли физические нагрузки, однако позже она призналась, что сделала подтяжку живота.

Предполагается, что Джессика сделала не одну операцию.

Сейчас Джессика Симпсон довольна своей фигурой. Она стала чаще менять наряды, и надевать одежду, которая подчеркивает ее талию. Поклонники отмечают, что Джессика словно светится изнутри.