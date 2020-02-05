Телеведущая Лера Кудрявцева заметно преобразилась после удаления грудных имплантов. Поклонники знаменитости утверждают, что после операции она выглядит на 10 лет моложе.

Лера Кудрявцева опубликовала новые фотографии с выхода в свет. На снимках телезвезда позирует в синих брюках и блузе с ярким принтом. В подписи к фото она посоветовала каждому жить своей жизнью и не доказывать ничего окружающим.

Подписчики Кудрявцевой засыпали звезду комплиментами и написали, что после удаления имплантов она выглядит моложе и красивее.

Ранее Лера Кудрявцева поделилась тем, что у нее лопнул грудной имплант, из-за чего его пришлось удалить. Телеведущая провела в больнице целый месяц. Звезда поделилась тем, чего ей стоили эти импланты и посоветовала женщинам так не жертвовать ради красоты.