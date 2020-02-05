Лера Кудрявцева заметно преобразилась после удаления грудных имплантов

Сегодня, 11:45

Анна Седова

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Лера Кудрявцева заметно преобразилась после удаления грудных имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева заметно преобразилась после удаления грудных имплантов. Поклонники знаменитости утверждают, что после операции она выглядит на 10 лет моложе.

Лера Кудрявцева опубликовала новые фотографии с выхода в свет. На снимках телезвезда позирует в синих брюках и блузе с ярким принтом. В подписи к фото она посоветовала каждому жить своей жизнью и не доказывать ничего окружающим.

Подписчики Кудрявцевой засыпали звезду комплиментами и написали, что после удаления имплантов она выглядит моложе и красивее.

Ранее Лера Кудрявцева поделилась тем, что у нее лопнул грудной имплант, из-за чего его пришлось удалить. Телеведущая провела в больнице целый месяц. Звезда поделилась тем, чего ей стоили эти импланты и посоветовала женщинам так не жертвовать ради красоты.

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