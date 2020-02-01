Малахов разводится с женой ради подруги Собчак

СМИ сообщают о вероятном разводе знаменитого телеведущего Андрея Малахова со своей супругой Натальей Шкулевой ради подруги Ксении Собчак Ники Белоцерковской.

49-летняя подруга скандальной Ксении Собчак, Ника Белоцерковская подтвердила данную информацию на своей странице в соцсети Instagram.

«Все до единого слова правда! Худею к свадебной церемонии», — сообщила она.

На данный момент Ника оздоравливается физически и духовно в одной из индийских аювердических клиник. Сам Малахов пока никак не прокомментировал данную информацию. Пользователи Сети предполагают, что все давно шло к разводу. В частности, слухи о вероятном разрыве пары поползли после того, как телеведущий покинул пост главного редактора журнала StarHit, принадлежащего его тестю — Виктору Шкулеву.