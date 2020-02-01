Актер из «Интернов» рассказал о своем каминг-ауте в России

Сегодня, 00:46

Анна Седова

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Актер из «Интернов» рассказал о своем каминг-ауте в России

Американский актер Один Байрон рассказал о своем признании к принадлежанию к сексуальному меньшинству в России. Интервью со знаменитостью разместил на своем YouTube-канале журналист Карен Шаинян.

Он сообщил, что выбрал не самое лучшее время для признания в своей гомосексуальности другим студентам Школы-студии МХАТ.

«Уже полгода здесь находился, было начало учебного года. Скорее всего, это было в 2006 году... Мы все вместе были в подвальном помещении, в душе. И, конечно, парни там начали шутить друг с другом и говорить: "Ну что, девочки-девчонки?" И я как раз в этот момент сказал, что я гей. А все голые и в душе», — вспоминает Байрон.

Актер отметил, что это не повлияло на его дружбу со студентами, хотя первое время некоторые были «в шоке».
«Мне кажется, русские уважают человека, который просто очень честно относится к себе», — поделился мнением актер.

Ведущий спросил у артиста, почему он приехал в Россию, у которой «страшный имидж гомофобной страны». На что Байрон ответил, что в этом плане россияне ничем не отличаются от американцев.
«Мне даже не пришло в голову, что надо этого бояться», — удивился он.

Напомним, 35-летний Один Байрон играл роль Фила Ричардса в телесериале «Интерны» и снимался в фильмах «Спираль», «Троица» и «Максимальный удар». С 2016 года актер живет в Москве.

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