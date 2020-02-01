Стилист Вадим Галаганов отказался сотрудничать с Натальей Ветлицкой

После заявления Натальи Ветлицкой о возвращении на сцену, она начала активно собирать свою команду. Однако некоторые люди не сработались со звездой. Например, от Ветлицкой ушел стилист Вадим Галаганов.

Через 15 лет после завершения музыкальной карьеры Наталья Ветлицкая приняла решение вернуться на сцену. В конце 2019 года певица поделилась, что она собирает рабочую группу для разработки программы шоу. Она пригласила к сотрудничеству директора, менеджеров и специалистов по пиару. Позже стало известно, что кое-кто ушел от знаменитости.

Личным стилистом певицы стал сотрудник Elle Вадим Галаганов. Однако в итоге он отказался от сотрудничества с Ветлицкой, потому что, с его слов, она зациклилась на забытых трендах 2000-х годов. Ту ситуацию прокомментировал продюсер Ветлицкой. Со слов Евгения Финкельштейна, это нормальный процесс формирования команды, потому что окружение имеет большое значение для звезды. Также он считает, что многие не готовы полностью посвятить себя работе, поэтому ищут разные отговорки.