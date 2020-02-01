Ирина Отиева отказалась петь дуэтом с Ольгой Бузовой

Знаменитая джазовая певица Ирина Отиева отказалась петь дуэтом со скандально известной исполнительницей Ольгой Бузовой. Так она ответила на обвинения в алкоголизме в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и на намек Сергея Соседова, что ей пора уже покинуть сцену.
61-летняя джазовая певица сказала, что она просто перепоет Бузову, поэтому той даже не следует участвовать в соревновании.
Вместе с тем, Отиева поблагодарила известного художника Никаса Сафронова, за вежливое и корректное поведение в данном эфире.
Певица также высказала свое мнение насчет современной российской эстрады на своей личной странице в соцсети Инстаграм. Она заявила, что сейчас талантливые исполнители на сцене отсутствуют.
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