Ирина Отиева отказалась петь дуэтом с Ольгой Бузовой

Знаменитая джазовая певица Ирина Отиева отказалась петь дуэтом со скандально известной исполнительницей Ольгой Бузовой. Так она ответила на обвинения в алкоголизме в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и на намек Сергея Соседова, что ей пора уже покинуть сцену.

61-летняя джазовая певица сказала, что она просто перепоет Бузову, поэтому той даже не следует участвовать в соревновании.

«Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою однозначно даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене», — высказалась знаменитость.

Вместе с тем, Отиева поблагодарила известного художника Никаса Сафронова, за вежливое и корректное поведение в данном эфире.

Певица также высказала свое мнение насчет современной российской эстрады на своей личной странице в соцсети Инстаграм. Она заявила, что сейчас талантливые исполнители на сцене отсутствуют.