Поклонники не узнают похудевшую Адель

Знаменитая певица Адель меняется прямо на глазах. В последнее время 31-летняя звезда очень похудела, и фанаты даже перестали ее узнавать. Новое фото певицы очень удивило поклонников.

В соцсети Инстаграм появилось фото Адель в компании ее «звездных» коллег.

View this post on Instagram No words. Omg. She looks perfect 😍😍 × × × #adele #Adele25 #25 #Brunomars #Hello #Youtube #Amazing #Music #Record #Adelelive #Adeletour #YoutubeRecord #HelloLive #XFactor #UK #NY #Highnote #OneandOnly #Adeleliveinny #Tumejorvoz #voice #nickiminaj #alliask × A post shared by ADELE (@adelesp) on Feb 2, 2020 at 4:15pm PST

На черно-белом снимке знаменитость выглядит еще более худой, а с ярким макияжем вообще неузнаваемой. Некоторые пользователи Сети предполагают, что это все из-за фотошопа или уколов «красоты».

«Что она сделала со своим лицом?», «Она красивая, но она увеличила губы», «Это уже не она», «Ей бы не помешало немного набрать вес», «Она похожа на Хлое Кардашьян», - прокомментировали юзеры.

Напомним, что Адель похудела на 45 кг всего за несколько месяцев.