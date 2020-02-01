66-летняя Елена Проклова показалась в шортах и без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова приняла участие в проекте "Последний герой. Зрители против звезд". В Сеть попала фотография со съемок. На фото на лице актрисы нет ни грамма макияжа.

8 февраля в эфир выйдет шоу с участием Елены Прокловой, хореографа Евгения Папунаишвили, актрисы Натальи Бардо, рэпера Птахи и других знаменитостей, которые отправились на Филиппины для испытания себя на прочность.

Непросто пришлось женщинам, потому что им запретили пользоваться косметикой, а также делать прически и наряжаться.

«Мне-то все равно, я работаю у себя в огороде на даче без макияжа естественно. Но вот что на это скажут телезрители, увидев меня такой?», - цитирует знаменитость 7days.ru.

Проклова разместила в соцсети Инстаграм фото, на котором она запечатлена вместе с другими участниками шоу. На артистке короткие шорты, яркий топ и белая рубаха как защита от палящего солнца. Загорелая и стройная звезда выглядит ничуть не хуже своих более молодых коллег по цеху.

Напомним, ранее Проклова уже принимала участие в "Последнем герое". После съемок у звезды возникло желание назвать шоу "Последний гад", потому что она считает, что на острове люди проявляют такие качества, которые не вписываются в определение "герой". Актриса планирует продержаться на проекте подольше, но за выигрышем она не гонится. Она считает, что одержать победу должен "достойнейший, который, безусловно, более молодой человек".