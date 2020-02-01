Маликов рассказал о романе с Ветлицкой

Российский музыкант и певец Дмитрий Маликов рассказал о своих отношениях с коллегой Натальей Ветлицкой.

«Да, я влюбился в Ветлицкую!» — поделился певец.

К слову, Маликову на момент начала их романа было всего 18 лет.

Исполнитель отметил, что его родителям понравилась Ветлицкая, однако они намекали, чтобы Маликов не торопился на ней жениться.

Маликов благодарен своей бывшей возлюбленной за то, что ему «не снесло крышу от звездной болезни». 50-летний исполнитель добавил, что тогда у него было очень много поклонниц, которые были готовы на все, пишет "Московский комсомолец".

В 80-х годах прошлого века Дмитрий и Наталья были яркой парой отечественного шоу-бизнеса. Они были вместе 3 года, а затем внезапно расстались. Версий о причине разрыва существует несколько. Две основных - это протест отца Маликова против "гулящей блондинки" и бурный характер певицы.

Недавно на юбилейном концерте певца Ветлицкая неожиданно призналась Дмитрию Маликову в любви прямо на сцене после их совместного исполнения песни "Душа". Артист растерялся, поцеловал певицу в щеку и поблагодарил.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов сообщил, что выпустит совместную с Юлией Началовой песню "Вместе веселее".