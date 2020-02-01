Маликов рассказал о романе с Ветлицкой

Сегодня, 09:32

Анна Седова

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Маликов рассказал о романе с Ветлицкой

Российский музыкант и певец Дмитрий Маликов рассказал о своих отношениях с коллегой Натальей Ветлицкой.
«Дая влюбился в Ветлицкую!» — поделился певец.

К слову, Маликову на момент начала их романа было всего 18 лет.
Исполнитель отметилчто его родителям понравилась Ветлицкаяоднако они намекаличтобы Маликов не торопился на ней жениться.
Маликов благодарен своей бывшей возлюбленной за точто ему «не снесло крышу от звездной болезни». 50-летний исполнитель добавилчто тогда у него было очень много поклонницкоторые были готовы на всепишет "Московский комсомолец".
В 80-х годах прошлого века Дмитрий и Наталья были яркой парой отечественного шоу-бизнесаОни были вместе 3 годаа затем внезапно рассталисьВерсий о причине разрыва существует несколькоДве основных - это протест отца Маликова против "гулящей блондинкии бурный характер певицы.
Недавно на юбилейном концерте певца Ветлицкая неожиданно призналась Дмитрию Маликову в любви прямо на сцене после их совместного исполнения песни "Душа". Артист растерялсяпоцеловал певицу в щеку и поблагодарил.
Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов сообщилчто выпустит совместную с Юлией Началовой песню "Вместе веселее".

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