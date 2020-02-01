Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова официально состояла в браке один раз. Она была замужем за бывшим программным директором радио Maximum Алексеем Глазатовым. Однако второго своего возлюбленного она тоже называла супругом, отметив, что штамп в паспорте необязателен и главное – это любовь.

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей. Но ее союз со вторым избранником тоже распался. Сейчас Зейналова мечтает найти близкого по духу человека.

«У меня непростой характер и я была старше и опытнее. Я хочу, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Чтобы он не пытался меня переделывать, — поделилась Светлана. — Сейчас время очень сильных женщин! Мужчин я перевариваю легко и достаточно быстро. В моей жизни самое интересное — это я сама».

Для «подготовки» к встрече со своей судьбой Зейналова пришла на «Модный приговор». На этот шаг ее уговорили коллеги Роман Будников и Тимур Соловьев. Они поддерживают свою подругу и желают Светлане обрести личное счастье.

«Пожалуй, пора наиграться и повзрослеть», — призналась знаменитость.

На передаче мужчины довольно резко высказались о внешнем виде Зейналовой, назвав ее «бабой в пуховике» и отметив, что она ужасно одевается.

«Обвиняемая» была шокирована. Она не ожидала такой оценки своего стиля. Светлана высказалась, что всегда считала парней своими друзьями, а оказалось, что они такое о ней думают.

Сама телеведущая не отрицает, что любит одевать яркие вещи, как Филипп Киркоров. «Я ненавижу черный цвет, предпочитаю носить яркие и красивые вещи. У нас ведь серая жизнь, все ходят в черном», - заявила она.

К слову, Александр Васильев и Эвелина Хромченко подобрали Светлане Зейналовой подходящий стиль.