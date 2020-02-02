Отечественный композитор Игорь Крутой посоветовал обнаженной певице Ирине Дубцовой одеться. Музыкант написал ироничный комментарий под постом Дубцовой на ее странице в Instagram. Ирина Дубцова опубликовала новое портретное фото со студийной фотосессии. Снимок выполнен в красном цвете. Создается видимость, что артистка позирует полностью обнаженной.
Звезда оставила к публикации хештег: "Хочу, могу, делаю".
Пост прокомментировали не только поклонники, но и Игорь Крутой. Он написал, что желаемое станет реальностью, только если Ирина Дубцова оденется. "Отвечаю!" — подчеркнул музыкант. Подписчики увидели фото соблазнительным и грустным одновременно. Фанаты отметили красивые плечи певицы. Лайк под постом поставили уже более 25 тысяч пользователей Сети.
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