Игорь Крутой посоветовал обнаженной певице Ирине Дубцовой одеться

Сегодня, 11:06

Анна Седова

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Игорь Крутой посоветовал обнаженной певице Ирине Дубцовой одеться

Отечественный композитор Игорь Крутой посоветовал обнаженной певице Ирине Дубцовой одеться. Музыкант написал ироничный комментарий под постом Дубцовой на ее странице в Instagram. Ирина Дубцова опубликовала новое портретное фото со студийной фотосессии. Снимок выполнен в красном цвете. Создается видимость, что артистка позирует полностью обнаженной.

"Пусть все сбудется", - подписала снимок Дубцова. 

Звезда оставила к публикации хештег: "Хочу, могу, делаю".

Пост прокомментировали не только поклонники, но и Игорь Крутой. Он написал, что желаемое станет реальностью, только если Ирина Дубцова оденется. "Отвечаю!" — подчеркнул музыкант. Подписчики увидели фото соблазнительным и грустным одновременно. Фанаты отметили красивые плечи певицы. Лайк под постом поставили уже более 25 тысяч пользователей Сети.

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Игорь Крутой посоветовал обнаженной певице Ирине Дубцовой одеться

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