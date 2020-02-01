Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Вчера, 23:11

Анна Седова

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Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.

Зрителей возмутило выступление звезды, которая пела под фонограмму и не попадала в ритм музыки.

Кроме того, все гости мероприятия получили букеты цветов, которые они должны были вручить певице. Сама артистка приехала на премиальном автомобиле Maybach.

После концерта многие сотрудники анонимно заявили, что это оказалось позором, хотя кое-кто и танцевал под зажигательные хиты.

Ранее сообщалось, что композиция «Мало половин», а также альбомы «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня» Ольги Бузовой стали платиновыми.

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