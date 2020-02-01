Свахой Светланы Крючковой была Лариса Гузеева

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве с третьим мужем, художником-декоратором Александром Молодцовым. В 1990 году у пары родился сын Александр.

«Мы с Сашей познакомились в ресторане. Потом выяснилось, что мы оба родились 22 июня — только он чуть моложе. Все случилось в ресторане. Нас познакомила Лариса Гузеева. Уже тогда она проявляла свои качества телесвахи», — поделилась Крючкова.

Светлана Крючкова рассказала, что тогда Александр был не единственным мужчиной, который за ней ухаживал. Ее сердца добивались еще два мужчины, имена которых она не назвала.

«Саша покорил меня тем, что подружился с моим сыном Митей от брака с Юрием Векслером. Ребенок у меня всегда на первом месте, поэтому для меня это очень важно», — вспоминает Светлана Крючкова.