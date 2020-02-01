Григорий Лепс перенес третью операцию на голосовых связках

Знаменитый российский певец Григорий Лепс перенес операцию в Париже. Артисту сделали операцию на голосовых связках.

Отметим, что Лепс уже делал операции на голосовых связках в мае и июле 2019 года. После последнего хирургического вмешательства артист вышел на сцену уже через 10 дней.

Недавно Лепс со своей женой отдыхал в Италии. Сразу после отпуска певец отправился во Францию для проведения операции. Григорий говорит, что такие процедуры необходимы, поскольку связки стареют вместе с ним, и он не может петь как раньше.

Поскольку исполнитель не собирается покидать сцену в ближайшее время, он намерен заниматься своим здоровьем, чтобы петь. Восстановление после оперативного вмешательства проходит быстро, поэтому уже в феврале Лепс готовится отправиться на гастроли, сообщает «СтарХит».