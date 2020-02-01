Основательница «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что у нее рак

Сегодня, 13:11

Анна Седова

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Основательница «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что у нее рак

В эфире своей авторской передачи основательница и генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева рассказала, что больна раком груди.

48-летняя радиоведущая рассказала, что рак у нее обнаружили в декабре 2019 года. Со слов Синдеевой, заболевание обнаружили случайно во время планового обследования. Поймать онкологию удалось на ранней стадии, поэтому руководитель «Дождя» надеется на лучшее. Журналистке удалили опухоль, и сейчас ей предстоит радиотерапия.

«Мы рассказали это в семье. Я сказала это на работе. Мне было важно сказать это потому, что это про открытость», — поделилась она.

Синдеева отметила, что она намерена и дальше в своей программе общаться на эту тему «с разными людьми, которые с этим столкнулись, которые через это прошли, для того, чтобы подсказать и помочь».

Журналистка считает, что открытые разговоры про онкологию помогут людям психологически и практически.

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