Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы

Сегодня, 22:14

Анна Седова

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Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы

Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала о госпитализации певицы.

Напомним, на выходных стало известно, что артистке придется покинуть сцену из-за проблем со здоровьем. Соколова рассказала, что у МакSим головная боль и проблемы со сном, но сообщать точные диагнозы она не стала. Продюсер отметила, что госпитализация была плановая.

«Сейчас у неё появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение», - сказала Соколова.

По прогнозам врачей, певице нужно будет восстанавливаться от шести месяцев до года.

Известно, что проблемы со здоровьем у МакSим появились после ДТП, которое она перенесла в апреле прошлого года.

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