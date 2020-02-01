Продюсер МакSим рассказала о болезни певицы

Продюсер МакSим Маргарита Соколова рассказала о госпитализации певицы.
Напомним, на выходных стало известно, что артистке придется покинуть сцену из-за проблем со здоровьем. Соколова рассказала, что у МакSим головная боль и проблемы со сном, но сообщать точные диагнозы она не стала. Продюсер отметила, что госпитализация была плановая.
По прогнозам врачей, певице нужно будет восстанавливаться от шести месяцев до года.
Известно, что проблемы со здоровьем у МакSим появились после ДТП, которое она перенесла в апреле прошлого года.
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